Süper El Nino Riski Artıyor: Küresel İklimde Ciddi Etkiler Bekleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 07:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, küresel iklim sisteminde süper El Nino olasılığının arttığını ve bunun dünya genelinde sıcaklık, yağış düzeni ve aşırı hava olayları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor. 2027 yılına kadar sürebilecek bu etkinin insani ve ekonomik kayıplara yol açabileceği belirtiliyor.

Küresel iklim sistemine ilişkin son model tahminleri, önümüzdeki aylarda etkisini gösterebilecek güçlü bir süper El Nino olasılığının giderek arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, dünya genelinde sıcaklıklar, yağış düzeni ve aşırı hava olayları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) güncellenen verileri, El Nino'nun aşırı güçlenmiş bir versiyonunun bu yaz ya da sonbahar aylarında ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yeni tahminler, önceki öngörüleri desteklemekle kalmayıp riskin daha da belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. Süper El Nino ise yaklaşık her 10-15 yılda bir ortaya çıkıyor ve etkileri çok daha güçlü, uzun süreli ve geniş alanlara yayılıyor. Uzmanlara göre süper El Nino, Pasifik Okyanusu'nun kritik bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlanıyor.

New York Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Paul Roundy, mevcut verilerin son 140 yılın en güçlü El Nino olayının yaşanması için gerçek bir potansiyel bulunduğunu belirtiyor. İklim uzmanları, bu yılki olayın şiddetinin, Aralık 2015'te kaydedilen rekor El Nino'yu dahi aşabileceğini ifade ediyor. Modellemeler, olası süper El Nino'nun etkilerinin 2027 yılına kadar uzanabileceğini ve küresel sıcaklıkların yeni rekorlar kırabileceğini gösteriyor.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, süper El Nino'nun küresel atmosfer dolaşımını değiştirebileceğini, jet akımlarını kaydırabileceğini ve küresel sıcaklık rekorunu tetikleyebileceğini vurguluyor. Son tahminlere göre, süper El Nino'nun etkileri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek ancak genel olarak aşırı hava olaylarında artış bekleniyor.

Atlantik Okyanusu'nda kasırga aktivitesinin azalması, Pasifik Okyanusu'nda tayfun riskinin artması, Karayipler'de kuraklık riskinin yükselmesi ve Hawaii, Guam ile Doğu Asya'da daha fazla fırtına görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Orta Afrika, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Orta Amerika ve Kuzey Brezilya'nın bazı kesimlerinde kuraklık beklenirken, Peru, Ekvador, Kuzey ve Doğu Afrika'nın bazı bölümleri, Orta Doğu ve Ekvator çevresindeki Pasifik bölgelerinde aşırı yağış ve sel riski bulunuyor.

Güney Amerika, ABD'nin güneyi, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Avustralya gibi geniş bölgelerde sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli görülmesi bekleniyor. ABD'nin batı kesimlerinde ise yaz aylarında sıcaklık ve nem oranının ortalamanın üzerine çıkabileceği, bunun da şiddetli fırtınaları tetikleyebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle altyapısı yetersiz bölgelerde bu durumun ciddi insani ve ekonomik kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hava Durumu, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Kastamonu’da fabrikada yangın çıktı Kastamonu'da fabrikada yangın çıktı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde 21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
06:50
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 08:12:25.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.