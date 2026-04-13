Süper El Nino Riski Artıyor: Küresel İklimde Ciddi Etkiler Bekleniyor

Küresel iklim sistemine ilişkin son model tahminleri, önümüzdeki aylarda etkisini gösterebilecek güçlü bir süper El Nino olasılığının giderek arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, dünya genelinde sıcaklıklar, yağış düzeni ve aşırı hava olayları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) güncellenen verileri, El Nino'nun aşırı güçlenmiş bir versiyonunun bu yaz ya da sonbahar aylarında ortaya çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yeni tahminler, önceki öngörüleri desteklemekle kalmayıp riskin daha da belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. Süper El Nino ise yaklaşık her 10-15 yılda bir ortaya çıkıyor ve etkileri çok daha güçlü, uzun süreli ve geniş alanlara yayılıyor. Uzmanlara göre süper El Nino, Pasifik Okyanusu'nun kritik bölgelerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın 2 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlanıyor.

New York Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Paul Roundy, mevcut verilerin son 140 yılın en güçlü El Nino olayının yaşanması için gerçek bir potansiyel bulunduğunu belirtiyor. İklim uzmanları, bu yılki olayın şiddetinin, Aralık 2015'te kaydedilen rekor El Nino'yu dahi aşabileceğini ifade ediyor. Modellemeler, olası süper El Nino'nun etkilerinin 2027 yılına kadar uzanabileceğini ve küresel sıcaklıkların yeni rekorlar kırabileceğini gösteriyor.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, süper El Nino'nun küresel atmosfer dolaşımını değiştirebileceğini, jet akımlarını kaydırabileceğini ve küresel sıcaklık rekorunu tetikleyebileceğini vurguluyor. Son tahminlere göre, süper El Nino'nun etkileri bölgeden bölgeye farklılık gösterecek ancak genel olarak aşırı hava olaylarında artış bekleniyor.

Atlantik Okyanusu'nda kasırga aktivitesinin azalması, Pasifik Okyanusu'nda tayfun riskinin artması, Karayipler'de kuraklık riskinin yükselmesi ve Hawaii, Guam ile Doğu Asya'da daha fazla fırtına görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Orta Afrika, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Orta Amerika ve Kuzey Brezilya'nın bazı kesimlerinde kuraklık beklenirken, Peru, Ekvador, Kuzey ve Doğu Afrika'nın bazı bölümleri, Orta Doğu ve Ekvator çevresindeki Pasifik bölgelerinde aşırı yağış ve sel riski bulunuyor.

Güney Amerika, ABD'nin güneyi, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Avustralya gibi geniş bölgelerde sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli görülmesi bekleniyor. ABD'nin batı kesimlerinde ise yaz aylarında sıcaklık ve nem oranının ortalamanın üzerine çıkabileceği, bunun da şiddetli fırtınaları tetikleyebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle altyapısı yetersiz bölgelerde bu durumun ciddi insani ve ekonomik kayıplara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.