Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 şüpheli hakkında, 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin ikametlerine ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.