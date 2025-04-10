Kürk Mantolu Madonna Sinemaya Uyarlanıyor

Haber: Hilal SOLMAZ

(ANKARA) - Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı, beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmin senaristi Yiğit Güralp, "Cannes ile Berlin Film Festivali'ne katılmayı planlıyoruz. Ayrıca, Sabahattin Ali'nin ailesiyle tanıştık ve ön görüşmelerimizi yaptık. 'Kürk Mantolu Madonna' ismi çok büyük ve geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyor, yaş aralığı olmadan herkese hitap edecek bir yapım olacak" dedi.

"Ayla", "Sınav" ve "Uzun Hikaye" gibi milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan senarist Yiğit Güralp, Sabahattin Ali'nin Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri, Kürk Mantolu Madonna'yı beyaz perdeye uyarlayacak.

Güralp, proje hakkında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır yapılamayan bir proje bize nasip oldu. Filmi, eserin dokusuna uygun bir şekilde yapacağız. Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden biri ve Türk halkının en çok okuduğu kitap olması sebebiyle de projeye büyük bir titizlikle yaklaşacağız. Yönetmenimiz Türk olacak ancak planlarımız arasında yabancı oyuncular ve yabancı görüntü yönetmeni ile çalışmak da yer alıyor. Avrupa'yı hedefliyoruz ve Cannes ile Berlin Film Festivali'ne katılmayı planlıyoruz. Ayrıca, Sabahattin Ali'nin ailesiyle tanıştık ve ön görüşmelerimizi yaptık. 'Kürk Mantolu Madonna' ismi çok büyük ve geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyor, yaş aralığı olmadan herkese hitap edecek bir yapım olacak."

Yapım şirketi de 1943 yılında yayımlanan ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Berlin'de geçen "Kürk Mantolu Madonna"nın atmosferini, dönemin ruhunu ve karakterlerin içsel yolculuklarını sinematik bir dille anlatmak için özenle çalışıyor.

Sabahattin Ali'nin en çok okunan eserlerinden biri olan roman, Raif Efendi ve Maria Puder adlı iki karakterin sıra dışı ilişkisi üzerinden yalnızlık, yabancılaşma, içsel keşif ve aşkı sorgulayan evrensel temalar işliyor.