Kurram'da çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü, 12 militan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Kurram'da çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü, 12 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva'nın Kurram bölgesinde 10 Ekim'de çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 12 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede militanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 12 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kurram bölgesinde 10 Ekim'de güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Afganistan sınırında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 12 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede militanlara yönelik operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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