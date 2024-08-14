Kursun duvar boşluğuna düşen yavru kediyi böyle kurtardılar

Kursun duvar boşluğuna boşluğa düşen yavru kediyi böyle kurtardılar
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuran kursunun duvar boşluğuna düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı.
Olay, Cemal Caymaz Mahallesinde meydana geldi. Meşeliboğaz Kuran Kursunun alüminyum kaplı duvar boşluğuna yavru kedi düştü. Sabah saatlerinde duvarın içerisinden ses duyan görevli, mahsur kalan kediyi çıkaramayınca alüminyum doğramacılığı yapan arkadaşı Özcan Doğangül'den yardım istedi. Olay yerine gelen Doğangül yanında getirdiği malzemelerle birlikte alüminyum malzemeyi çıkartarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Süt ve su verilen yavru kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.
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