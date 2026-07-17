Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GD 9029 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kurtalan-Batman karayolunun Toytepe köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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