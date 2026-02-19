Kürtçe Zazaki Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kürtçe Zazaki Tehlikede

19.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Zazaki lehçesinin yok olma riskini araştırmak için TBMM'ye önerge sundu.

(TBMM) - DEM Parti milletvekilleri, 21 Şubat Dünya Anadili Günü vesilesi ile UNESCO tarafından "tehlike altında" kategorisinde değerlendirilen Kürtçe'nin Kirmancki/Zazaki lehçesinin karşı karşıya bulunduğu yok olma riskinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi sundu.

DEM Parti'nin Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'nün de aralarında bulunduğu 20 milletvekilinin imzasıyla, 21 Şubat Dünya Anadili Günü vesilesi ile TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırma Önergesinde, UNESCO tarafından "tehlike altında" kategorisinde değerlendirilen Kürtçe'nin Kirmancki/Zazaki lehçesinin karşı karşıya bulunduğu yok olma riskinin tüm boyutlarıyla araştırılması talep edildi.

"Ebeveynlerden çocuklara doğal aktarım durma noktasına gelmiştir"

Araştırma önergesinin gerekçesinde, "Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının en kadim dillerinden biri olan Kirmancki/Zazaki, milyonlarca vatandaşımız tarafından konuşulmakta olan önemli kültürel zenginliklerden birini teşkil etmektedir ancak modernleşme, kentleşme ve uzun yıllar süren yasaklamaların yarattığı tahribat sonucunda Kirmancki bugün telafisi güç bir yok oluş süreciyle karşı karşıyadır. Dilbilimcilerin ve saha araştırmacılarının verilerine göre Kirmancki artık 'ev içi iletişim dili' olma vasfını da yitirmek üzeredir. Ebeveynlerden çocuklara doğal aktarım durma noktasına gelmiş, dil sadece yaşlı kuşak arasında konuşulur hale gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Bir dilin yaşaması yalnızca akademik çalışmalarla değil, o dilin pazar değeri ve sosyal statüsünün olmasıyla mümkündür"

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde seçmeli ders olarak okutulması, Bingöl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi bünyesinde Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması ile TRT Kürdi yayınlarının olumlu olduğu kaydedilen önergede, ancak dilin yaşatılmasına yetmediği belirtidi.

Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Seçmeli derslerde materyal eksikliği, öğretmen atamalarının yetersizliği ve ders seçim süreçlerinde yaşanan idari zorluklar nedeniyle beklenen etki yaratılmamıştır. Akademik çalışmalar önemli bir literatür üretse de bu üretim günlük hayata yeterince yansımamaktadır. Kirmancki/Zazaki'nin kamusal hizmetlerde yer bulamaması prestij kaybına yol açmakta, genç kuşaklar ekonomik ve sosyal hayatta karşılığı olmadığı düşüncesiyle ana dillerinden uzaklaşmaktadır. Bir dilin yaşaması yalnızca akademik çalışmalarla değil, o dilin pazar değeri ve sosyal statüsünün olmasıyla mümkündür. Kirmancki'nin tarihi kültürel miras olarak korunması yalnızca bu dili konuşan yurttaşların değil, devletin de anayasal ve kültürel sorumluluğudur. Bu nedenle Kirmancki'nin konuşulma oranlarının ve bölgesel dağılımının güncel verilerle tespiti, öğretmen ihtiyacının neden karşılanmadığının belirlenmesi, ana dilinde eğitimin önündeki engellerin araştırılması, kamusal alanda kullanımının teşviki için gerekli yasal düzenlemelerin incelenmesi ve sivil inisiyatifler ile akademinin birikiminden yararlanılarak bir 'Acil Eylem Planı' oluşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Araştırma Komisyonu kurulması elzemdir."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürtçe Zazaki Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:14:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kürtçe Zazaki Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.