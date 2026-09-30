Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi'yi oynayan Tarık Ünlüoğlu 7 yıl önce vefat etti

"Kurtlar Vadisi" dizisinde "Testere Necmi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da ise "Ünal Bey" karakterlerini canlandıran tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan sanatçı, 16 Kasım 1957'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarına giren Ünlüoğlu, bir yıl opera eğitimi aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçti.

Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 20 yılı aşkın görev yaptıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında rol alan sanatçı, seslendirme çalışmaları da yaptı.

"Testere Necmi" ve "Ünal Bey" karakterleriyle geniş kitlelere ulaştı

Tarık Ünlüoğlu, televizyon izleyicilerinin hafızasında özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisindeki "Testere Necmi" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki "Ünal Bey" karakterleriyle yer aldı.

Sanatçı, "Benim Annem Bir Melek", "Avrupa Avrupa", "Bir Yusuf Masalı" ve "Ah Neriman" gibi dizilerin yanı sıra "Eyyvah Eyvah 2", "Eyyvah Eyvah 3", "Berlin Kaplanı", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Bal Kaymak", "Kabadayı" ve "Cumhuriyet" gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Kendine özgü karakteristik sesiyle seslendirme çalışmaları da yapan Ünlüoğlu, özellikle 2008-2010 yıllarında yayımlanan "Benim Annem Bir Melek" dizisinde Oya Başar, Dolunay Soysert ve Ali Sunal ile kamera karşısına geçti. 2014 yapımı "Eyyvah Eyvah 3" filminde Ata Demirer ve Demet Akbağ ile başrolleri paylaştı.

Tiyatro sahnesinde 40 yılı aşkın emek

Ünlüoğlu, 40 yıllık tiyatro kariyeri boyunca "Cimri", "İstanbul Efendisi", "My Fair Lady", "Kurban", "Yunus Emre", "Galile'nin Yaşamı", "Resimli Osmanlı Tarihi", "Martı", "Ziyaretçi", "Taraf Tutmak" ve "Uyarca" gibi oyunlarda rol aldı.

Sanatçı, katıldığı bir televizyon programında oyunculuğun temellerinden birinin gözlem olduğunu belirterek, şunları anlatmıştı:

"Konservatuvarda oyunculuğun eğitimi aldık. Rahmetli büyük hocamız Mahir Canova bir gün bize derste, 'Hadi, bugün yürüyüp gara gidin ve sabahtan akşama kadar oradaki insanlara bakın. Hiç tanımadığınızı bu insanların kim olduklarına bakın ve hayat hikayelerini yazın.' demişti. Bu gerçekten çok önemli bir eğitimdi. Sizin karşınıza çıkan bir rolün kim olduğu üzerine düşünmeniz gerekmektedir. Annesi babası kimdir, kardeşi var mıdır yok mudur? Bütün bunlar da gözlemle ilgilidir ve gözlem, oyuncuyu çok besleyen bir anlama sahiptir."

İyi bir oyuncunun canlandırdığı karakterin geçmişini, ailesini ve yaşamını düşünmesi gerektiğini söyleyen Ünlüoğlu, gözlemin oyuncuyu besleyen önemli bir unsur olduğunu ifade etmişti.

"Komedyen dramı da komediyi de oynayandır"

Sanatçı, 2011'de katıldığı başka bir programda ise oyunculuğa yaklaşımını, "Komedyen dramı da komediyi de oynayandır." sözleriyle değerlendirmişti.

Oyunculuğun eğitimini aldığını ve farklı türlerdeki rolleri canlandırmayı sevdiğini belirten Ünlüoğlu, tiyatro eğitiminin yanı sıra oyuncu yetiştirmenin de kendisine büyük mutluluk verdiğini söylemişti.

Özel hayatında iki kez evlenen Ünlüoğlu'nun ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı bulunuyor.

Akciğer kanseri tedavisi gören Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da İstanbul'da 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.