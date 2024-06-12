Kurtlusoğuksu Göleti'nde boğulan gençten acı haber

HATAY'da Kurtlusoğuksu Göleti'ne düşen Mustafa Kaylı'nın (15) cansız bedeni bulundu.
Kırıkhan ilçesinde, DSİ'ye bağlı Kurtlusoğuksu Göleti'ne öğle saatlerinde düşen kişinin boğulduğu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı ekiplerinin aramalarında Mustafa Kaylı'nın olduğu belirlenen ceset bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Kaylı'nın cansız bedeni, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Haber: Mehmet KOCACIK-Kamera: KIRIKHAN (Hatay),
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