Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Depremi Anması
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 27. yılda Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
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