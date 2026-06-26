Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik mirası

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Kurtulmuş, Kerbela'nın bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve kardeşliği korumak olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakk'ı ayakta tutmak, zulme boyun eğmemek ve adaleti savunmak uğruna can veren Peygamber Efendimiz'in torunu Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Kerbela'nın bizlere bıraktığı en büyük miras; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmenin hayati bir mesele olduğudur. Bugün bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseler de bu hakikati bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Aşura Günü'nün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.