Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik mirası - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik mirası

26.06.2026 07:18
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü'nde yayımladığı mesajda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anarak, Kerbela'nın en büyük mirasının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Kurtulmuş, Kerbela'nın bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve kardeşliği korumak olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşura Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakk'ı ayakta tutmak, zulme boyun eğmemek ve adaleti savunmak uğruna can veren Peygamber Efendimiz'in torunu Serdar-ı Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Kerbela'nın bizlere bıraktığı en büyük miras; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmenin hayati bir mesele olduğudur. Bugün bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseler de bu hakikati bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Aşura Günü'nün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Hz. Hüseyin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik mirası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Aşura Günü mesajı: Birlik mirası - Son Dakika
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