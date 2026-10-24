Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy Alay 68, Tabur 3, Bölük 10, Türkmen Dağı Taarruzunda Şehit Torunu Hasan Şekerlisoy Eskişehir- Murat oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Ferhat Taymaz Alay 126, Tabur 2, İstihkam Bölüğü Torunu Baykal Taymaz Bursa- Osman oğlu 1312 (1896) doğumlu Zeybekoğullarından Onbaşı Mustafa Kırcılar 81'inci Alay Torunu Erhan Kırcılar Giresun- Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Köseoğullarından Er Halis Fırka 57 Hücum Taburu Sakarya Muhaberesinde Şehit Torunu Halis Köse Ünye- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Hasankeşoğullarından Halil Taş 15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur, 1'inci Bölük Oğlu Kazım Taş

Kaynak: AA