Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına??????? İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy

Alay 68, Tabur 3, Bölük 10,

Türkmen Dağı Taarruzunda Şehit

Torunu Hasan Şekerlisoy
Eskişehir- Murat oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Ferhat TaymazAlay 126, Tabur 2, İstihkam BölüğüTorunu Baykal Taymaz
Bursa- Osman oğlu 1312 (1896) doğumlu Zeybekoğullarından Onbaşı Mustafa Kırcılar81'inci AlayTorunu Erhan Kırcılar
Giresun- Hüseyin oğlu 1315 (1899) doğumlu Köseoğullarından Er HalisFırka 57 Hücum Taburu

Sakarya Muhaberesinde Şehit

Torunu Halis Köse
Ünye- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Hasankeşoğullarından Halil Taş15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur, 1'inci Bölük

Oğlu Kazım Taş

Kaynak: AA
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Ankara’da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı Ankara'da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi Kimliği belli oldu Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu
00:15
Çankırı Bayramören’de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
00:11
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
23:25
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 00:53:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei