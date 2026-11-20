Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin NATO'daki ittifakına bir alternatif teşkil etmediğini, aksine onu tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Erhan, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu kapsamında, "Ortak Güvenlik- Kalkanlar ve Kılıçlar: Teknoloji ve Caydırıcılığın Geleceği" başlıklı panelde konuştu.

Erhan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enerji fiyatlarından ticaret yollarına, kritik altyapıdan Avrupa'daki güvenlik ortamına kadar dünyanın farklı bölgelerini doğrudan etkilediğini belirterek, "Türkiye için bölgesel güvenlik işbirliğini güçlendirmek yalnızca yakın dönemdeki gelişmelere verilmiş bir yanıt değildir. Bu, bölgedeki ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dair köklü bir inancı yansıtmaktadır. Mekke Anlaşması da bu tür bir değerlendirmenin sonucudur. " dedi.

Anlaşma konusunda akla ilk "bunun, Türkiye'nin halihazırda içinde bulunduğu ittifaklara bir alternatif olup olmadığını" sorusunun geldiğini aktaran Erhan, "Hayır, değildir. Türkiye'nin NATO'daki ittifakına bir alternatif teşkil etmez. Aksine, onu tamamlayıcı niteliktedir." diye konuştu.

Erhan, Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO üyesi olduğunu anımsatarak, söz konusu işbirliğinin NATO müttefiklerinin güvenlik kaygılarına da katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Erhan, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini anlattı

Mekke Anlaşması'nın bölgedeki herhangi bir ülkeyi "düşman" olarak tanımlamadığını vurgulayan Erhan, "Bu oldukça önemli. Zira en başından itibaren, imza sürecine tanıklık edenlerden biriydim." ifadelerini kullandı.

Erhan, savunma teknolojilerindeki gelişmelere de değinerek, düşük maliyetli insansız hava araçlarının (İHA) yüksek maliyetli savunma sistemleriyle engellenmesinin modern savaşların önemli sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe girişiminin önemine işaret eden Erhan, bu kapsamda, erken uyarı sistemleri, elektronik harp, kısa menzilli hava savunma sistemleri ve önleyici teknolojilerin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini belirtti.

Erhan, Türkiye'nin İHA alanındaki deneyimine ilişkin, "NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyon gerçekleştirmesi Türk savunma kabiliyetlerinin NATO operasyonlarındaki katkısını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da bulunması dolayısıyla Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo arasındaki işbirliğine de değinen Erhan, iki şirketin İHA ve savunma sistemleri alanındaki deneyimlerini bir araya getirdiğini kaydetti.