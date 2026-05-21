Kurum ve Van Veldhoven'dan İklim İş Birliği

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kopenhag'da Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Stientje Van Veldhoven ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim değişikliği ile döngüsel ekonomi alanlarında iki ülke arasında yürütülen iş birlikleri ve COP31 hazırlıkları kapsamında uluslararası iş birliğinin önemi ele alındı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "İklim değişikliği ile döngüsel ekonomi alanlarında iki ülke arasında yürütülen iş birliklerini değerlendirdik. COP31 hazırlıkları kapsamında uluslararası iş birliğinin önemini ele alırken, Santa Marta sürecinden çıkan güçlü mesajları dikkatle takip ettiğimizi ifade ettik. İki ülke arasındaki güçlü diyaloğun önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.