Öğrencilere kamu malına zarar verme cezası

19.05.2026 17:54  Güncelleme: 19:10
HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar kapsamında, Beşiktaş'taki Birlik Parkı'nın duvarları ile Türk Telekom'a ait saha dolaplarına yazılama yaptıkları gerekçesiyle yargılanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 3 gence, "kamu malına zarar verme" suçundan 3 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Dosyada "suçtan zarar gören" olarak yer alan Beşiktaş Belediyesi ile Türk Telekom ise mahkemeye sundukları beyanlarda herhangi bir kamu zararının oluşmadığını belirterek davaya katılma talebinde bulunmadı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürecinde öğrenciler tarafından bazı markalara yönelik boykot çağrıları yapılmıştı. Bu süreçte Beşiktaş'taki Birlik Parkı'nın duvarlarına ve Türk Telekom'a ait saha dolaplarına "İstanbul Uyan", "Tüketici Gözü Boykottur" ve "Öğrenciler Yalnız Değildir" şeklinde yazı yazdıkları belirtilen 3 üniversite öğrencisi hakkında, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürecinde dosyada "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan Türk Telekom ile Beşiktaş Belediyesi, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını bildirerek şikayetçi olmadıklarını açıkladı.

Türk Telekom yetkilisi mahkemedeki ifadesinde şirket adına şikayetçi olmadıklarını söyledi. Beşiktaş Belediyesi de mahkemeye gönderdiği resmi yazıda, "Belediyemiz birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır" ifadelerine yer vererek davaya katılma taleplerinin olmadığını bildirdi.

ZARAR GİDERİLDİ

Öğrenciler savunmalarında, kullandıkları boyaların su bazlı olduğunu, kalıcı zarar verme amacı taşımadıklarını ve yazıları daha sonra kendi imkanlarıyla temizlediklerini anlattı.

Sanıklardan biri savunmasında, "Kamu malına zarar verme kastıyla hareket etmedim. Kullanılan boyalar kolayca silinebilen, zararsız boyalardı. Olaydan birkaç gün sonra yazıları kendi elimizle sildik" dedi.

Bir diğer öğrenci ise, "Yazılama yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kolluk ekipleri geldi. Olaydan bir hafta sonra yazıları temizledik. Ayrıca yazı yazılan alanlarda daha önceden de başka yazılar bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

KURUMLAR "KAMU ZARARI YOK" DEDİ, MAHKEME CEZA VERDİ

Mahkeme, kamu zararının giderilmiş olması ve müşteki kurumların şikayetçi olmamasına rağmen, öğrencilerin "kamu malına zarar verme" suçunu işlediklerine hükmederek her biri hakkında 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında ise, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı her ne kadar kamu zararı bulunmadığını belirtmiş ise de; kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenen fiilin mala zarar verme suçunun nitelikli hali olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
