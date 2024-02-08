Kuryenin Kırılan Kaskı İşverenin Asli Kusurunu Ortaya Çıkardı

-Kırılan kaskın yeterli olmadığı ve teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğu tespit edildi
Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, – ATAŞEHİR'de motosikletin hakimiyetini kaybedip refüje çarparak hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde kazada kırılan kaskın yeterli olmadığı ve teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğu tespit edildi. İşveren hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ataşehir'de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, kurye İbrahim Bölükbaşı Dudullu Caddesi üzerinde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada İbrahim Bölükbaşı hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede, kaskın kazada kırıldığı tespit edildi.
Kaza sonrasından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın oluş şekli anlatıldı. İbrahim Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği kazada kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamadığı belirtildi.
KASK CE NORMLARINA UYGUN DEĞİL
Şirket yetkilisi olan Korhan Köserecep savunmasında kuryeye kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığı belirterek suçlamayı kabul etmedi. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre motosikletin bakımlarının tam olarak yapıldığı belirtilirken, kaza esnasında kırılan kaskın CE normlarına (asgari güvenlik koşulları) uygun olmadığı ifade edildi. Raporda işveren Korhan Köserecep asli kusurlu bulunurken kurye İbrahim Bölükbaşı tali kusurlu bulundu. İddianamede işveren Korhan Köserecep hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
"UCUZ KASK PAHALIYA MAL OLDU"
İbrahim Bölükbaşı'nın eşi Tuba Bölükbaşı'nın avukatı Iyaz Çimen, "Bizim dosyamıza konu olayda, müvekkilim motokurye bu işi yaparken bir motorcunun neye ihtiyacı olur? Kask, dizlik, mont ve koruyucu ekipmana ihtiyacı olur. Motosiklette kaporta insanın kendisidir. Dolayısıyla bunu koruyabilmek için bu ekipmanların olması gerekir ama bizim olayımızda işveren sadece 'kullansa iyi olur' gibi bir tavsiye ile kaskı kendisinin almasını söylüyor. Nihayetinde müvekkilin aldığı kask güvenlik seviyesi çok düşük bir kask. Yaklaşık 30-40 kilometre hızla gerçekleşen bir kaza neticesinde başından almış olduğu darbe kaynaklı müvekkil vefat etti. Ucuz kask bize çok pahalıya mal oldu" dedi.
İlk duruşma Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık işveren Korhan Köserecep katılmadı. Mahkeme bir sonraki celse sanığın duruşmaya katılmasını, aksi taktirde yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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