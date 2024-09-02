Kuşadası Belediye Başkanı: Plajlar Halkındır - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı: Plajlar Halkındır

Kuşadası Belediye Başkanı: Plajlar Halkındır

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajlarda şemsiye ve şezlongların ücretsiz hale getirilmesi konusunda açıklama yaptı. Günel, plajların halka ait olduğunu vurgulayarak, plajları rant kapısı haline getirmeyeceklerini belirtti.

02.09.2024 17:18  Güncelleme: 17:23
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclisi eylül ayı toplantısında, "Bizim amacımız plajları birilerine peşkeş çekmek ya da birilerinin rant kapısı haline getirmek değil. Dün olduğu gibi bugün de 'plajlar halkındır' ilkesini benimsiyoruz ve görevde olduğumuz süre boyunca da bu sözümüzün arkasında duracağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclisi eylül ayı toplantısında plajlarda şemsiye ve şezlongların ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili konunun gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı. Başkan Ömer Günel, mayıs ayında yapılan protokolle ilçenin plajlarını 10 yıllığına devraldıklarını anımsatarak, "Kuşadası Belediyesi olarak bu konuda da örnek bir uygulamayı yaşama geçirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'plajlar halkındır' çağrısına yanıt veren ilk belediye olduk. Protokolün ardından halk plajlarımızda şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirerek pek çok bölgeye örnek teşkil ettik. Bazı işletmeler bu kararımızı suistimal ederek şemsiye ve şezlong kiralamayı sürdürdü. Zabıtamız aracılığıyla gerekli denetimleri yaptık, yapıyoruz. Bugüne kadar 73 işletmeye toplam 157 bin lira para cezası uyguladık" ifadelerini kullandı.

"Sözümüzün arkasındayız"

Plajlar için bugüne kadar ödenen rakamın 20 milyonu bulduğunu ifade eden Başkan Günel, "Kuşadası bir turizm kenti ve biz kent sakini ya da ziyaretçi ayrımı yapmadan plajlarımızı herkese açarak şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirdik. Plajlar için para ödememize rağmen para kazanma gibi bir talebimiz bulunmuyor. Plajlarımızı Kuşadası halkına ve ziyaretçilerine layık olacak şekilde pırıl pırıl bir biçimde, kaliteli hizmet sunulan mekanlar olarak kullanıma sunduk. Büfelerin işletmesini de belediyemize ait Arya A.Ş aldı. Bizim amacımız plajları birilerine peşkeş çekmek ya da birilerinin rant kapısı haline getirmek değil. Dün olduğu gibi bugün de 'plajlar halkındır' ilkesini benimsiyoruz ve görevde olduğumuz süre boyunca da bu sözümüzün arkasında duracağız" dedi.

"Emniyetin de devreye girmesi gerekiyor"

Plajlara güvenlik kameraları yerleştirdiklerini ve gece aydınlatmalarını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, halka ait kamu mallarına zarar vermekten keyif alan vandallarla mücadelelerini de sürdürdüklerini dile getirdi. Plajlara yerleştirilen duşların, tuvaletlerin ve soyunma kabinlerinin tahrip edildiğini söyleyen Başkan Ömer Günel, "Bu konuda zabıtamızın yapabileceği şeyler oldukça sınırlı. Emniyetin de devreye girmesi gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak halkın kaynakları ile halkın kullanımı için alınan şeylerin kötü niyetli vandal kişiler tarafından kullanılamaz hale getirilmesine sessiz kalmadık, kalmayacağız" diye konuştu. Ömer Günel, belediye Meclis üyelerinin plajlarda düzenli olarak denetim yaparak eksikleri tespit ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı: Plajlar Halkındır - Son Dakika

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