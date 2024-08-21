Kuşadası Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Desteği Sağlayacak

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına sağlanan beslenme desteği için kayıtlar başladı.

Kuşadası Belediyesi, alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin çocuklarına geçen yıl başlattığı beslenme desteğine 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. Beslenme paketlerinin içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği gibi gıdalar yer alacak. Beslenme paketleri, belirlenen dağıtım noktalarında ailelere imza karşılığında teslim edilecek.

Başkan Ömer Günel, çocukları eğitim gören ailelerin ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sağlıklı gelişim ise ancak doğru ve dengeli beslenme ile mümkün olabilir. Kuşadası Belediyesi olarak başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını yine hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Son tarih 20 Eylül

Kayıtların başladığı beslenme desteğinden yararlanmak isteyen veliler, başvurularını 20 Eylül'e kadar 'beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr' adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabilecek.