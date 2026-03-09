Kuşadası Belediyesi, "Beslenme Çantası Desteği" ile İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yanında - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, "Beslenme Çantası Desteği" ile İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yanında

09.03.2026 16:35  Güncelleme: 17:34
Kuşadası Belediyesi, 'Beslenme Çantası Desteği' projesi ile 6-14 yaş arası çocuklara sağlıklı beslenme imkanı sunarak ailelere ekonomik destek sağlıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, "Beslenme Çantası Desteği" ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. 6-14 yaş grubu öğrencileri kapsayan proje, çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını ve sağlıklı gelişimini odağına alıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beslenme Çantası Desteği" projesi, artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan ailelere ekonomik bir rahatlama sağlarken, öğrencilerin de okul başarısını fiziksel sağlıkla desteklemeyi hedefliyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, her bir beslenme paketinin içeriği uzman diyetisyenler tarafından titizlikle planlanıyor. Çocukların günlük kalori ve besin öğesi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan paketler; çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, meyve suyu ve taze sandviç ekmeği gibi zengin içeriklerden oluşuyor. Haftalık olarak dağıtılan öğünler, bin 426 çocuğun beslenme çantasına ulaşıyor.

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen dağıtımlar, hem öğrenciler hem de veliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
