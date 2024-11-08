Kuşadası Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Desteği

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle her geçen gün alım gücü düşen vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ayda ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 507 gıda kolisi ulaştırıldı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sosyal yardımlarını üç kat artıran Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca yaşama geçirdiği çeşitli projelerle dar gelirli ailelerin yanında oluyor. Kuşadası Belediyesi, çocuklarına beslenme çantası, kırtasiye malzemesi yardımı, burs ve aylık 8 litre süt desteği verdiği ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi de ulaştırıyor.

İçerisinde kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere bizzat adreslerinde teslim ediliyor.

2024 yılının ilk 10 ayında 3 bin 507 gıda kolisinin dağıtıldığı desteğe başvuru yapmak isteyenler, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabilecek.