Kuşadası Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 2023 yılının mart ayında başlattığı beslenme çantası ve süt desteği ile 2 yılda, 4 bin 495 öğrenciye 338 bin 800 beslenme paketi, 2 bin 457 çocuğa 213 bin 504 litre süt ulaştırdı.

Her çocuk için ayda 8 litre süt desteği sağlamayı sürdüren Kuşadası Belediyesi, 6-14 yaş arasındaki ilk ve ortaokul öğrencilerinin beslenme çantalarını da dolduruyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2023 yılının mart ayında, ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaokula giden 6-14 yaş arasındaki çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği iki yıldır kesintisiz sürüyor. İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta belirlenen noktalarda imza karşılığında velilere teslim ediliyor. 2 yılda 6-14 yaş arası 4 bin 495 öğrenciye 338 bin 800 beslenme paketi dağıtılırken 2 bin 457 çocuk için de 213 bin 504 litre süt evlere ulaştırıldı.