Kuşadası Belediyesi Ramazan Boyunca 3.500 Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Ramazan Boyunca 3.500 Gıda Kolisi Dağıttı

Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 4 kişilik bir hanenin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak 3.500 gıda kolisi ulaştırdı.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:43
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı boyunca, içerisinde 4 kişilik bir hanenin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerinin bulunduğu 3 bin 500 koliyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kuşadası Belediyesi, ramazan ayında gıda kolisi dağıtımına hız verdi. Ramazan ayının başladığı günden bu yana 3 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve müracaat eden hanelere ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu.

"Kapısını çaldığımız mahalle sakinlerimize başkanımızın selamlarını getirdim"

Belediye Meclis Üyesi Gülden Akbulut'un da eşlik ettiği dağıtım kapsamında kapıları çalan ekipler, gıda kolilerini imza karşılığında teslim etti.

Mahalle sakinlerine Belediye Başkanı Ömer Günel'in selamını ileten Meclis Üyesi Akbulut, "Hemşehrilerimizin yapılan hizmetlerden memnun olduklarını görmek bizler için mutluluk sebebi. Kapısını çaldığımız mahalle sakinlerimize başkanımızın selamlarını getirdim. Şimdi ise onların teşekkürlerini Başkan Ömer Günel'e götüreceğim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Ramazan Boyunca 3.500 Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika

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