Kuşadası Belediyesi, Can Dostlara Yönelik Hizmetlerini Sürdürüyor

07.01.2026 16:44  Güncelleme: 17:54
Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik projelerini 2025 yılında da sürdürerek 240 kedi ve 220 köpeği lisanslandırdı, 19 bin 483 kedi ve köpeği kısırlaştırdı. Ayrıca birçok hayvanın tedavisini gerçekleştirerek yeni projeler geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını 2025 yılında da sürdürdü. Belediye bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler devam etti.

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2025 yılında da can dostları yalnız bırakmadı. Uzman veteriner ve veteriner teknisyenlerinin görev yaptığı müdürlük bünyesinde faaliyetleri genişletilerek 240 kedi ve 220 köpek lisanslandırıldı. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplamda 19 bin 483 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Ayrıca 21 bin 918 kedi ile 10 bin 293 köpek, 8 tavşan ve kaplumbağa, 4 kirpi, 2 gelincik ile 1 baykuş ve atmacanın tedavisi yapıldı.

"Haybulans aracı sayımızı 3'e yükselttik"

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erdinç Toy, 2026 yılında da can dostlar için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ömer Günel'in sokak hayvanlarına büyük önem verdiğini dile getiren Toy, "Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni baştan aşağı yenileyip, modern tıbbı teknik cihazlarla donattık. Kentimize Davutlar Mahallesi'nde yeni bir Kedi Kısırlaştırma ve tedavi ünitesi kazandırdık. Hayvan arabası olan haybulans aracı sayımızı 3'e yükselttik. Yeni dünyada da sokak köpekleri için Yaylaköy Mahallesi'nde doğal yaşam alanı oluşturacağız. Doğal yaşam alanında can dostlarımızın özgürce geçinebilmesi için her şeyimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

