Kuşadası Belediyesi WTM London Turizm Fuarı'nda

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan ve Londra'da düzenlenen World Travel Market'te (WTM London) yerini aldı. Başkan Ömer Günel, "Kentimize gelen turist sayısında her yıl ortalama yüzde 40 artış yaşıyoruz. İngiliz pazarı da Kuşadası için en önemli pazarların başında geliyor. Bu nedenle turizm acentelerimizle iş birliği içerisinde WTM London'a katılım sağladık" dedi.

Kuşadası Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen World Travel Market'a katıldı. Dünyada ve Kuşadası için büyük önem taşıyan İngiliz pazarında etkin olan acente temsilcileri, turizm profesyonelleri ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği WTM London'da yer alan Kuşadası standını iki gün boyunca binlerce kişi ziyaret etti.

Fuara katılarak uluslararası turizm sektörünün baş aktörleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, turizm tanıtım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Kentimize gelen turist sayısında her yıl ortalama yüzde 40 artış yaşıyoruz. İngiliz pazarı da Kuşadası için en önemli pazarların başında geliyor. Bu nedenle turizm acentelerimizle iş birliği içerisinde WTM London'a katılım sağladık. Fuara ve Kuşadası standımıza olan ilgiden çok memnunuz. Bu ilgi 2025 yılına dair umutlarımızı tazeledi ve artırdı" diye konuştu.