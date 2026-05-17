Lütfi Suyolcu, 31'inci Ölüm Yılında Kuşadası'nda Törenle Anıldı

17.05.2026 10:25  Güncelleme: 11:26
Kuşadası'nın eski belediye başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu, ölümünün 31. yılında Güvercinada Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende Suyolcu'nun hizmetleri ve demokrasi mücadelesi yad edilirken, kent meydanına adının verileceği duyuruldu.

(AYDIN) - Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Mustafa Lütfi Suyolcu, ölümünün 31'inci yılında tarihi Güvercinada Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende, Suyolcu'nun Kuşadası'na kazandırdığı hizmetler ve demokrasi mücadelesi bir kez daha saygıyla yad edildi.

Kuşadası'nda 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kentin eski belediye başkanlarından Mustafa Lütfi Suyolcu için Güvercinada Kalesi'nde düzenlenen anma törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve eşi, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve felsefeci Örsan Öymen, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye meclis üyeleri, ailesi ve Suyolcu'nun çok sayıda seveni katıldı.

"BABAMDAN KALAN EN BÜYÜK MİRAS BİRLİK VE BERABERLİK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Mustafa Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, babasını büyük bir özlemle andığını belirterek, anma törenlerinin her yıl aynı dayanışma ve sevgi ortamında gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Suyolcu, bu birlikteliğin babasının Kuşadası'na bıraktığı en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı.

SUYOLCU'NUN ÇALIŞKANLIĞINA VURGU

Törende konuşan Örsan Öymen ise Lütfi Suyolcu'nun yalnızca başarılı bir siyasetçi değil, aynı zamanda çok yönlü ve donanımlı bir aydın olduğunu ifade etti. Suyolcu'nun çalışkanlığı, istikrarlı duruşu ve halkçı belediyecilik anlayışıyla bugün hala örnek alınan bir isim olduğunu belirten Öymen, onun Kuşadası'nın hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İSMİ KENT MEYDANINDA YAŞAYACAK

Demirtaş ise "Lütfi Suyolcu gibi bir değerle çalışabilmeyi çok isterdim. Ancak bugün yapımı büyük ölçüde tamamlanan kent meydanımıza onun ismini veriyor olmak bile benim için büyük bir mutluluk. Kuşadası için var gücüyle çalışmış bir başkanın adı kent meydanımızda yaşamaya devam edecek" dedi.

LÜTFİ SUYOLCU ONUR ÖDÜLÜ ÜMİT ÖZKAN'A VERLİDİ

Günün en anlamlı anlarından biri ise geleneksel "Lütfi Suyolcu Onur Ödülü"nün takdimi oldu. Ödül, Örsan Öymen tarafından Mimar Ümit Özkan'a verildi.

Ödüle layık görülmekten büyük onur duyduğunu belirten Özkan, "Kuşadası her güzelliği hak ediyor. Yaklaşık 25 yıldır bu kent için çalışıyorum. Bugüne kadar birçok belediye başkanıyla çok güzel projelere imza attık. Son olarak Başkanımız Ömer Günel ile çalışma fırsatı buldum. Kuşadası için ortaya koyduğu vizyon ve emek, gelecekte daha birçok güzel çalışmanın hayata geçeceğini gösteriyor. En kısa sürede yeniden aramızda olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özkan, ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

