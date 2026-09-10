Kuşadası'nda 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu, ölüm nedeni araştırılıyor
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı kıyılarda 3 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 caretta caretta ölü bulundu. İlk incelemelerde yara veya dış etken bulgusuna rastlanmazken, uzmanlar balık avı sezonuyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanıp boğulmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden yapılan açıklamada, farklı kıyılarda 3 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 caretta carettanın ölü bulunduğu belirtildi.
İlk incelemelerde hayvanların ölümüne ilişkin herhangi bir yara veya dış etken bulgusuna rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, bu bireylerin trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanarak uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceklerini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kaplumbağaların doku ve kabuk örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda 4 ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu, ölüm nedeni araştırılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?