Kuşadası Belediyesi, "Elif ile Zülfikar" İsimli Sergiye Ev Sahipliği Yapıyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Elif Sürücü ve eşi Mehmet Zülfikar Sürücü'nün birlikte hazırladığı, hat sanatı ile keçeyi aynı potada birleştiren "Elif ile Zülfikar" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Elif ile Zülfikar" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sürücü çiftinin kendi isimlerinden ilham alarak kurguladığı sergi, Elif'in dik duruşunu ve Zülfikar'ın mücadelesini ifade ediyor.

Tasavvufun anlam dünyasından beslenen eserlerde; insanın iç yolculuğu, sabır, direniş ve maneviyat, keçenin sıcak dokusu ve hat sanatının zarif çizgileriyle anlatılıyor. Sergide yer alan 20 tablo ve 18 keçe ürünü, geçmişe duyulan özlemi ve geleneksel üretim yöntemlerinin ruhunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

2012 yılından bu yana ıslak keçe ve keçe iğneleme teknikleri üzerine çalışan ve aynı zamanda bu alanlarda eğitim veren Sürücü çifti, yıllar boyunca büyük bir emek ve sabırla hazırladıkları eserleri sanatseverlerle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarının dile getirdi. Keçenin kadim geleneğini tasavvufi bir anlatımla harmanlayan sanatçılar, bu serginin kendi sanat yolculuklarında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Keçenin doğal ve samimi havası ile tasavvufun ruhani etkisini bir arada hissettiren "Elif ile Zülfikar" sergisi, 16 Ocak Cuma gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.