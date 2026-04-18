Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım Merkezi'ne 3 Tonluk Mama Desteği

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayırsever bir iş insanı tarafından 3 tonluk mama bağışında bulunuldu.

Başkan Ömer Günel'in döneminde yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayırsever bir iş insanı tarafından 3 tonluk mama bağışı yapıldı. Bağış, merkez çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayırsever iş insanı, merkezde bakım altında bulunan bir köpeği de sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi. Yeni yuvasına kavuşan can dosta "Ada" ismi verilirken, bu adımın sahiplenme konusunda farkındalık oluşturması amaçlanıyor.