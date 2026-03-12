Kuşadası Belediyesi'nden Daha Temiz Bir Çevre İçin Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nden Daha Temiz Bir Çevre İçin Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı

12.03.2026 17:38  Güncelleme: 19:15
Kuşadası Belediyesi, muhtarlarla stratejik bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, yaz sezonunda yürütülecek temizlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çevre bilincinin artırılması gerektiği vurgulandı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kentte görev yapan muhtarların katılımıyla stratejik bilgilendirme, iş birliği ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda muhtarlara, ilçe nüfusunun artmaya başladığı turizm sezonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ilaçlama, çöp toplama ve sıfır atık faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Kuşadası'nda muhtarlara yönelik stratejik bilgilendirme, iş birliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, Muhtarlık İşleri Müdürü Kadriye Balıkçı ve kentte görev yapan 23 mahalle muhtarı katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, Bayrak tarafından muhtarlara Kuşadası Belediyesi'nin vektörel mücadele kapsamındaki ilaçlama faaliyetleri ve vatandaşların da bu konuyla ilgili alması gereken önlemler, sıfır atık yönetimi çalışmaları, çöp çıkarma saatleri ve temizlik şubeleriyle iletişim gibi konularda detaylı bilgi verildi.

Mahallelerin daha temiz tutulması için iş birliğinin önemine de dikkat çekilen toplantının sonunda muhtarlarla birlikte bu konuda atılacak adımlar konuşuldu.

"Çevreyi ve doğayı temiz tutmak için bilinçli olalım"

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olduğunu belirten Bayrak, "İlçemizin nüfusu özellikle yaz döneminde gelen ziyaretçilerle birlikte 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu nedenle kentimizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarında hemşehrilerimizin de doğayı ve çevreyi temiz tutmaya yönelik bilinçli davranması gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak muhtarlarımızın da bizimle uyum ve iş birliği içerisinde olmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
