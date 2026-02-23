Kuşadası Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi

23.02.2026 17:16  Güncelleme: 18:06
Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda gramaj ve fiyat denetimlerine hız verdi. Denetimlerin ay boyunca devam edeceği açıklandı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj ve fiyat denetimine çıktı. Yetkililer, denetimlerin ay boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, ramazan ayı dolayısıyla fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda ilçe genelinde yapılan denetimlerde, ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerin gramaj ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi.

İşletmelerin üretim alanları ile satış tezgahlarını da inceleyen ekipler, standartlara uygun üretim yapan fırıncılara teşekkür ederken eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarıları yaptı.

Denetimlerin ramazan boyunca artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

