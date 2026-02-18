Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Sahil Bandında Fırtına Mesaisi - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Sahil Bandında Fırtına Mesaisi

18.02.2026 18:01  Güncelleme: 21:32
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından sahil bandındaki kirliliğe müdahale ederek temizleme çalışmalarına başladı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından sahil bandında oluşan kirliliğe müdahale etti.

Kuşadası'nda sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle denizdeki dalgalar ve yağmur suyu, sahil bandındaki kaldırımın çamur, taş ile çöp benzeri atıklarla kaplanmasına neden oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun bir mesaiye başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bölgede temizlik çalışması yürüttü. Bu kapsamda sahil bandı baştan sona biriken millerden arındırıldı.

Belediye ekipleri, son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşullarına bağlı sorunlara karşı koordineli şekilde müdahale ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Acil Müdahale Birimi ekiplerinin ortak çalışmalarıyla kentte yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Sahil Bandında Fırtına Mesaisi
