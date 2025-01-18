Kuşadası'nda Sinan Meydan'dan 'Atatürk'ün Akıllı Projeleri' Söyleşisi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Sinan Meydan'dan 'Atatürk'ün Akıllı Projeleri' Söyleşisi

Kuşadası\'nda Sinan Meydan\'dan \'Atatürk\'ün Akıllı Projeleri\' Söyleşisi

Kuşadası Belediyesi, tarihçi Sinan Meydan'ın 'Atatürk'ün Akıllı Projeleri' isimli söyleşisine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Atatürk'ün dehası ve Cumhuriyet'in kazanımları dinleyicilere aktarıldı.

18.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ın "Atatürk'ün Akıllı Projeleri" isimli söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Sinan Meydan tarafından Atatürk'ün dehası, Cumhuriyet'in ilanı ile kurulan Türkiye'nin hızla yükselişi ve elde edilen kazanımlar anlatıldı.

CHP İlçe Örgütü tarafından Kuşadası Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Akıllı Projeleri" söyleşisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü de katıldı.

Etkinliğin başlangıcında, tarihçi ve yazar Sinan Meydan tarafından dinleyicilere Atatürk'ün hayat hikayesi, sahip olduğu deha, hayata bakış açısı ve ileri görüşlülüğüyle ilgili bilgi verildi. Daha sonra ise Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından Cumhuriyet'in ilanıyla yapılan devrimler görsel bir sunum eşliğinde katılımcılara aktarıldı. Fabrikaların kurulmasından, ülkenin demir ağlarla örülmesine, dünyaya öncülük eden kadın hakları devrimlerinden, dışa bağımlılığı bitiren ekonomi politikalarına kadar Atatürk'ün Akıllı Projeleri'nin ne olduğuna yer verilen program dikkatle takip edildi.

"Dünyaya gelen en ileri görüşlü lider"

Atatürk'ün dünyaya gelen en ileri görüşlü liderlerden biri olduğuna dikkati çeken Sinan Meydan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm zorluklara rağmen ülkemize demokrasiyi getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisleri ile halkımıza Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsetti. Atatürk'ün en büyük kırmızı çizgisi ise Laik Türkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk'ün yönetim anlayışını benimsememiz, ilke ve inkilapları doğrultusunda hareket etmemiz ülkemizin geleceği açısından çok önemli" dedi.

Etkinliğin sonunda sevenleri için kitaplarını imzalayan Meydan'a, Başkan Günel ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Gürbilek tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Sinan Meydan'dan 'Atatürk'ün Akıllı Projeleri' Söyleşisi - Son Dakika

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