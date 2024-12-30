Kuşadası'nda SMA Hastası Çağla İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda SMA Hastası Çağla İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı

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Kuşadası'nda SMA Tip-2 hastası 9 yaşındaki Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar başarıyla toplandı. Etkinlikte gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı ve aileye destek verenler minnettar olduklarını ifade etti.

30.12.2024 09:47  Güncelleme: 11:08
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(AYDIN)- Kuşadası'nda SMA Tip- 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu.

Kuşadası Belediyesi başta olmak üzere kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun gen tedavisi için gerekli olan parayı toplamak üzere seferber olduğu SMA Tip-2 hastası 9 yaşındaki Çağla Deniz Tunç'un kampanyası, 17 Aralık'ta ile tamamlandı. Aydın Valiliği'nin izni ile başlatılan ve Kuşadası başta olmak üzere tüm Türkiye'de binlerce kişinin destek verdiği yardım kampanyasında 1 milyon 820 bin dolar sürenin birimine 4 gün kala toplandı. Çağla Deniz Tunç ve ailesini evlerinde ziyaret eden ve makamında ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması aileye destek oldu.

Küçük Çağla'nın 4 Ocak 2025'te Dubai'de başlayacak tedavisi öncesi Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Çağla'nın annesi Sevtap Tunç, babası Alpaslan Tunç, yakın akrabaları ve arkadaşlarının yer aldığı etkinliğe,Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. SMA hastası diğer çocukların en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunulan etkinlikte, gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

SMA tedavisinin oldukça zorlu bir süreç olduğunu belirten baba Alpaslan Tunç, "Biz gerçekten çok şanslı bir aileyiz. Yardım kampanyasını başlattığımızda Kuşadası ve Türkiye bize kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanımız Ömer Günel de bize her türlü desteği verdi. Kampanyamıza katılan herkese minnettarız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Çağla'nın kampanyası başarıya ulaştığı için çok mutluyuz. Bizim en büyük ödülümüz sağlığına kavuşacak olan Çağla'nın yüzündeki gülümsemeyi görmek olacak. Kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ederim. Umudumuz diğer SMA'lı çocuklarımızın da bir an önce tedaviye başlamaları ve iyileşmeleri" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda SMA Hastası Çağla İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda SMA Hastası Çağla İçin 1.8 Milyon Dolar Toplandı - Son Dakika
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