Kuşadası'nda Zabıta Ekiplerinden Kadınlar Denizi'nde Sezon Öncesi İşgaliye Denetimi

(AYDIN) - Turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda yaz sezonunun başlamasıyla birlikte "sıfır işgaliye" denetimleri de hız kazandı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Plajı'nda faaliyet gösteren işletmelerin belirlenen kurallara uyup uymadığını denetledi.

Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından 2019 yılında başlatılan "sıfır işgaliye" uygulamasını kararlılıkla sürdürüyor. Yaz sezonuyla birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başlayan kentte, zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Geçen günlerde turistik çarşıda gerçekleştirilen işgaliye denetimlerinin ardından bu kez Kadınlar Denizi Plajı'nda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kuşadası'nın önemli turizm noktalarından biri olan bölgede gerçekleştirilen denetimlerde, sahil bandında belirlenen sınırların dışına çıkarak yaya geçişini engelleyen işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca motorize zabıta ekiplerinin Kadınlar Denizi Plajı'nda düzenli devriye görevi yürüteceğini ve işgaliye denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.