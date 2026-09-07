Kuşadası\'nda yol güvenliği için bulvarlarda bakım ve temizlik seferberliği sürüyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, "ilçenin estetik dokusunu korumak ve yol güvenliğini artırmak" amacıyla arterlerde başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ana ulaşım akslarını mercek altına aldı. Kentin kuzey ve güney girişlerindeki yoğun trafiğe sahip bulvarlarda başlatılan peyzaj ve temizlik hamlesiyle hem görsel kirliliğin hem de olası olumsuzlukların önüne geçiliyor.

REFÜJLER VE YOL KENARLARI TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Faaliyetler kapsamında ekipler, kentin kuzey girişinde bulunan Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ve budama çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kentin güney giriş kapısı niteliğindeki Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı boyunca yol kenarlarında uzayan, sürücülerin görüş açısını kısıtlayan ve yaz aylarında yangın riski oluşturan yabani otlar titizlikle temizleniyor.

Yetkililer, tüm ana caddelerde ve bağlantı yollarında rutin bakım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdüreceğini bildirdi.