Kuşadası'nda yol güvenliği için bulvarlarda bakım ve temizlik seferberliği sürüyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda yol güvenliği için bulvarlarda bakım ve temizlik seferberliği sürüyor

Kuşadası\'nda yol güvenliği için bulvarlarda bakım ve temizlik seferberliği sürüyor
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Kuşadası Belediyesi, kentin kuzey ve güney girişlerindeki yoğun trafiğe sahip bulvarlarda peyzaj, bakım ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler, sürücülerin görüş açısını kısıtlayan ve yangın riski oluşturan yabani otları temizleyerek hem görsel kirliliği hem de olası olumsuzlukları önlüyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, "ilçenin estetik dokusunu korumak ve yol güvenliğini artırmak" amacıyla arterlerde başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ana ulaşım akslarını mercek altına aldı. Kentin kuzey ve güney girişlerindeki yoğun trafiğe sahip bulvarlarda başlatılan peyzaj ve temizlik hamlesiyle hem görsel kirliliğin hem de olası olumsuzlukların önüne geçiliyor.

REFÜJLER VE YOL KENARLARI TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Faaliyetler kapsamında ekipler, kentin kuzey girişinde bulunan Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi, bitki bakımı ve budama çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kentin güney giriş kapısı niteliğindeki Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı boyunca yol kenarlarında uzayan, sürücülerin görüş açısını kısıtlayan ve yaz aylarında yangın riski oluşturan yabani otlar titizlikle temizleniyor.

Yetkililer, tüm ana caddelerde ve bağlantı yollarında rutin bakım ve yeşil alan düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda yol güvenliği için bulvarlarda bakım ve temizlik seferberliği sürüyor - Son Dakika

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