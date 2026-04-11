Kuşadası'nda Plajlar Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

11.04.2026 12:15  Güncelleme: 13:15
Kuşadası Belediyesi, plajları turizm sezonuna hazırlamak için temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, su taşkınları sonrası kumsallarda biriken atıkları temizleyerek, tatilcilerin huzurlu bir şekilde vakit geçirmesi için gerekli önlemleri alıyor.

(KUŞADASI)- Kuşadası Belediyesi, yetki ve sorumluluğunda olan plajları turizm sezonuna hazırlamak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kış mevsiminde yaşanan su taşkınları ve sağanak yağmurun kumsallara getirdiği atıkları temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor.

Kuşadası'nın plajlarında turizm sezonu hazırlıkları devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde, düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip, yabancı cisimlerden arındırıyor. Plajlarda özellikle  kış mevsiminde yaşanan su taşkınları ve sağanak yağmurun kumsallara getirdiği atıkların temizlenmesi için yoğun mesai harcanıyor. Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Plaj İşletme Şefliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iş birliği içerisinde her gün düzenli olarak kumsallardan atıkları topluyor.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Plaj İşletme Şefliği, plajlarda bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a bir sunum yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren sunuma meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Sunumda Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a bu sene plajlarda yapılacak bazı yeniliklerle ilgili bilgiler de verildi. Sunumun sonunda Kuşadası plajlarında bu sezon da tatilcilerin huzurlu ve konforlu bir şekilde vakit geçirmeleri için gerekli olan her türlü imkanın sağlanacağı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

