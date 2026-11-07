Kuşadası Yaylaköy'deki mobilya deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kuşadası Yaylaköy'deki mobilya deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

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Kuşadası Yaylaköy\'deki mobilya deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
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Kuşadası Yaylaköy Mahallesi'ndeki mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatılırken itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgede inceleme yaptı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda, saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bambu malzemelerin de bulunduğu depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgeye gidip, incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri, büyük çapta hasara neden olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuşadası Yaylaköy'deki mobilya deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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