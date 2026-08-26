Kuşak İlişkisi Kavgası: Adem G. Gözaltında
Samsun'da kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Orhan G., Adem G. tarafından darbedildi.
SAMSUN'un Canik ilçesinde kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla akrabası Orhan G.'yi (40) darbedip, alıkoyduğu öne sürülen Adem G., gözaltına alındı.
Olay, 24 Ağustos'ta Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Adem G., kuzeninin eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Orhan G. ile sokakta karşılaştı. Adem G. iddiaya göre Orhan G. darbedip, araca bindirdi. Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta araçtan indirilen Orhan G., polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adem G.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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