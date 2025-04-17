Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Proje ve Hizmetleri Tanıttı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan son üç aylık dönemde gerçekleştirilen proje ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Ocak-Mart 2025 Faaliyet Raporu'nu detaylı şekilde değerlendiren Başkan Kahveci, şehre kazandırılan projelerin ve yapılan faaliyetlerin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bu süreçte eğitim, ulaşım, altyapı, sosyal hizmetler ve çevre düzenlemelerine ilişkin önemli adımlar atıldığını belirten Kahveci, önceliğin şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde şehrin yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Şehrin gelişimi için atılan her adımın, halkın ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını ve bundan sonraki süreçte de aynı özenle faaliyetlere devam edileceğinin altını çizen Kahveci, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Son dönemde sıkça gündeme gelen konulara ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, özellikle denetimli özel halk otobüsleri fiyat tarifesi ve Kart43 destek ödemeleri ile sokak hayvanları için yapılması planlanan "Doğal Yaşam Alanı Projesi" başlıkları ele alındı.

Toplantı, basın mensupları tarafından merak edilen soruların Kahveci tarafından yanıtlanması ile sona erdi.