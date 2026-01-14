Kütahya Belediyesi Personeline Disiplin Mevzuatı Eğitimi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi'nde görev yapan kamu personeline disiplin mevzuatı eğitimi verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Eray Acar tarafından Kütahya Belediyesi personeline "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri" eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, kamu görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile disiplin hükümlerinin dayandığı mevzuat ele alındı. Ayrıca, disiplin suçları ve bu suçlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin bilgi verildi.

Eğitim süresince, disiplin süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler örneklerle aktarılırken; kamu hizmetlerinde etik anlayışın, kurumsal düzenin ve hukuka uygunluğun önemi vurgulandı. Personelin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı bilgi alışverişiyle tamamlandı.

Program sonunda Kahveci, Prof. Dr. Acar'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kütahya Belediyesi tarafından personelin mevzuat bilgilerini güncel tutmaya yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.