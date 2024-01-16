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Kütahya'da 10 Eğlence Mekanı Süresiz Kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 10 Eğlence Mekanı Süresiz Kapatıldı

Kütahya Valiliği, Vefa Mahallesi'nde bulunan ve asayiş olaylarına sebep olan 10 eğlence mekanının faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. İşletmelerin birçok aykırılığa ve güvenlik önlemlerini yerine getirmemelerine rağmen kapanış saatlerinde değişiklik yapılmadığı belirtildi. Valilik, bölgede yaşanan asayiş olaylarının azaltılması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

Kütahya\'da 10 Eğlence Mekanı Süresiz Kapatıldı
16.01.2024 - 12:59,
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Kütahya Valiliği, süresiz kapatılan 10 eğlence mekanıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "içkili yer bölgesi" olarak tespit edilen Vefa Mahallesi Sardunya Sokağı'nda ruhsatlı 10 işletmenin faaliyet gösterdiği bildirildi.

Bu bölgede yaşanan asayiş olaylarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen bölge üzerinde kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden, toplumun huzur ve sağlığını bozan asayişe müessir fiillerin meydana geldiği tespit edilmiştir. İlimiz genelinde pavyon sayılarının diğer çevre illere göre fazla olduğu, bölgede konsomatris çalıştırmak amaçlı faaliyet göstermek isteyen alkollü iş yerlerinin sayısının fazlalığından burada fazlaca alkollü insan kalabalığına sebebiyet verdiği, bu durumun bölgede gerçekleşen olay sayılarından anlaşıldığı, bölgenin şehirler arası kara yoluna yakın mesafede olduğu ve bağlantı yollarının ana kara yoluna çıkması nedeniyle trafik güvenliği nedeniyle vatandaşların can ve mal kaybı açısından risk oluşturduğu, içkili yer bölgesine 4 giriş çıkışın olmasının kontrol ve denetimi zorlaştırdığı, çevresindeki aydınlatmaların yetersiz olduğu, bölgenin karanlıkta kalmasının yaşanan adli olayların şüphelilerinin tespiti ve delilerin toplanmasında sorun oluşturduğu ve içkili yer bölgesinde gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce işletmelerin sahipleriyle görüşülerek özel güvenlik görevlisi çalıştırmaları, x ray cihazı ve dedektör kullanmalarının istendiği ancak bunların yerine getirilmediği, kapanış saatlerine uymama, çalışanların kimlik bildirimini yapmama, sigortasız, yabancı çalışan tespiti, izinsiz canlı müzik sunumu, tütün mamullerinin tüketilmesi, sarhoşluk, gürültü, rahatsız etme, yaşı küçük şahıslara alkollü içki sunumu gibi aykırılıkların birçok kez belirlendiği tespitine yer verildi.

Niteliklere aykırı durumların belirlenip yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için konunun Belediye Başkanlığına bildirildiği ifade edilen açıklamada, "Mahalli Çevre Kurulu, gelen şikayetler ve yaşanan olaylar üzerine canlı müzik ve müzik yayın saatini içkili yer bölgesi için 02.00 olarak belirlediği, yaşanan adli olayların özellikle 02.00 ila 05.00 saatlerinde meydana geldiğinden kapanış saatinin de 02.00 olarak belirlenmesinde kamu yararı olacağı Valilik makamı tarafından Belediye Başkanlığına 2 defa yazı ile bildirilmesine rağmen kapanış saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı" belirtildi.

Söz konusu bölgede son 2 yılda biri kasten öldürme, 4'ü silahla yaralama, 60'ı kasten yaralama olmak üzere 239 asayiş olayının yaşandığını bilgisi verilen açıklamada, ilgili yasal mevzuatta valilik makamına verilen yetki doğrultusunda 10 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek faaliyetlerinin süresiz durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da 10 Eğlence Mekanı Süresiz Kapatıldı - Son Dakika
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