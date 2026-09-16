Kütahya'da 4 valize gizlenmiş 98,74 kilo sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin operasyonunda 4 valize gizlenmiş 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin) bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 valize gizlenmiş 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 valizin içine gizlenmiş toplam 98,74 kilogram sentetik ecza ham maddesi (pregabalin) bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.??????
Kaynak: AA
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