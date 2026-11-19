(KÜTAHYA)- Kütahya'da düzenlenen "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" çalıştayında, engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğinin sağlanması, tahliye süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi kapsamındaki çalıştaya ev sahipliği yaptı. Vali Yardımcısı Selami Korkutata başkanlığındaki toplantıya Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, proje danışmanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, proje organizatörü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, afet ve acil durumlarda engelli vatandaşların ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi, müdahale ve tahliye süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda belediyenin afet hazırlıkları hakkında da bilgi verildi. Belediyenin 31 kişilik Kentsel Arama Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon sürecini tamamladığı, iki personelin işaret dili eğitimi aldığı belirtildi. Engelli vatandaşların afet anında güvenliğini sağlamaya yönelik hane tespiti ve destek planlamalarının önemi vurgulandı.

Çalıştay, afetlerde kimsenin geride kalmaması için erişilebilir müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.