Kütahya\'da Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı: İki Yaralı

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KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece 02.00 sıralarında Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E.Ç. kullandığı 43 ED 919 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü A.E.Ç. ile araçtaki arkadaşı H.İ.G. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yarali ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü A.E.Ç.'nin 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜAHYA,