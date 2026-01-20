Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den İlbank Genel Müdürü Karahan'a Ziyaret

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret ederek, şehrin altyapı yatırımlarına ilişkin öncelikler ve kredilendirme süreçleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret etti. Başkan Kahveci'ye ziyarette; Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem Özdoğan ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Yenidoğan eşlik etti. Görüşmede, Kütahya'daki yaklaşık 600 kilometrelik içme suyu şebeke hattının 120 kilometresinin rehabilitasyonu, Atıksu Arıtma Tesisi'nde çamur kurutma tesisi kurulması, arıtılan suyun bir bölümünün tarımsal sulamada kullanılması amacıyla planlanan yatırımlar görüşüldü. Ayrıca altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların yenilenmesi için yapılacak asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere bitüm temini de gündeme geldi.

Başkan Kahveci, şehrin sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sağlayacak projelere gösterilen ilgi ve destek için İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'a teşekkür etti.