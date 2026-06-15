Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

15.06.2026 10:00  Güncelleme: 11:21
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Alipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Proje kapsamında Gülten Dayıoğlu Müzesi ve sergi salonu hayata geçirilecek.

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Alipaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, proje kapsamında hayata geçirilecek sergi salonu ve Gülten Dayıoğlu Müzesi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Kahveci'nin Alipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirdiği incelemelere Kütahya'nın yetiştirdiği önemli edebiyat değerlerinden Gülten Dayıoğlu'nun oğlu Murat Dayıoğlu, gelini Zeynep Dayıoğlu, Türkiye'de ve dünyada en fazla müze tasarımına imza atan mimarlar arasında yer alan Mimar Ayhan Doğan ile birlikte belediyenin ilgili birim müdürleri ve teknik personeli katıldı.

Proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kahveci, kente kalıcı eserler kazandırma hedefi doğrultusunda Kütüphane ve Kültür Merkezi içerisinde yer alacak daimi sergi salonunun önemli bir kültür merkezi işlevi göreceğini belirtti. Kahveci, bu kapsamda çocuk ve gençlik edebiyatının öncü isimlerinden Gülten Dayıoğlu'nun yaşamını, eserlerini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktaracak özel bir müzenin oluşturulması için ortak çalışma sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasının önemine dikkati çeken Kahveci, "Kütahyamızın yetiştirdiği kıymetli bir değer olan Gülten Dayıoğlu adına, adına yakışır, nitelikli ve örnek bir müzeyi şehrimize kazandırmak için kolları sıvadık. Murat Dayıoğlu, Zeynep Dayıoğlu, Mimar Ayhan Doğan ve ekiplerimizle birlikte çalışarak şehrimize ve edebiyat dünyamıza değer katacak özel bir müzeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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