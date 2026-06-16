Kütahya'da İnşaat Kazası: İşçi Düşüp Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da İnşaat Kazası: İşçi Düşüp Yaralandı

Kütahya\'da İnşaat Kazası: İşçi Düşüp Yaralandı
16.06.2026 12:21
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Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Harun Karaca, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki üçüncü kattan zemine düştü.

Karaca'nın yere düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Harun Karaca, 3. Sayfa, Kütahya, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da İnşaat Kazası: İşçi Düşüp Yaralandı - Son Dakika

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