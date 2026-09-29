Kütahya'da iş yerindeki bıçaklı saldırıda 51 yaşındaki kişi öldü, zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da iş yerindeki bıçaklı saldırıda 51 yaşındaki kişi öldü, zanlı yakalandı

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Kütahya\'da iş yerindeki bıçaklı saldırıda 51 yaşındaki kişi öldü, zanlı yakalandı
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Kütahya'nın Pirler Mahallesi'ndeki iş yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan 51 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kütahya'da iş yerinde bıçakla saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Pirler Mahallesi'ndeki tarihi Germiyan Sokağı'nda kendine ait dükkanda hediyelik eşya satan Nalan Temelkıran (51), iş yerine gelen Salih T'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çok sayıda bıçak darbesi alan Temelkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Kaynak: AA
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