Kütahya\'da İsrail\'e tepki göstermek için sessiz yürüyüş düzenlendi

Kütahya'da hekim, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

İsrail'i protesto etmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen grup, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına meydanda basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Emin Eren Zeybek, hekimler ve sağlık çalışanları olarak, İsrail'in saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarının ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleklerine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı olduklarını belirtti.

Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen zulme karşı koymak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Zeybek, "Buradan dünyadaki tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." dedi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup üyeleri, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından meydanda açılan Gazze için imza kampanyasına da imzalarıyla destek verdi.