Kütahya'da kamyona çarpan otomobilde sıkışan yaralı çifti itfaiye ekibi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da kavşakta otomobilin kamyona çarpması sonucu kamyonun altında kalan araçta sıkışan çift yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan çift Kütahya Şehir Hastanesine götürüldü; eşlerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kütahya'da kamyona çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Enes Dikyol idaresindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta Hacı D. yönetimindeki 35 HGB 78 plakalı kamyona çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonun altına giren otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Enes Dikyol ile eşi Saliha Dikyol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Saliha Dikyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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